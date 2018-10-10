МИД Испании вызвал посла Венесуэлы

По данным агентства, Испания выразила озабоченность в связи с гибелью Альбана и потребовало от Венесуэлы провести независимое расследование его смерти.

Как отмечается, МИД Испании также призвал Венесуэлу освободить всех политических заключенных.

Ранее в генпрокуратуре Венесуэлы заявили, что Фернандо Альбан совершил самоубийство.