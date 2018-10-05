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На Кипре создадут пункты кормления бездомных кошек
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На Кипре создадут пункты кормления бездомных кошек 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти города Ларнаки на Кипре решили оборудовать несколько специальных точек, где туристы и местные жители смогут накормить бездомных кошек. Об этом пишет The Cyprus Mail.
В постановлении муниципалитета говорится, что власти города понимают озабоченность людей благополучием бродячих котов, однако призывают задумываться и о защите общественного здравоохранения.
Как отмечается, теперь кормить кошек можно будет только в специально оборудованных для этого пунктах, которые должны поддерживаться в чистоте. Таким образом власти Ларнаки надеются "свести до минимума случаи передачи инфекционных заболеваний от животных людям".
По данным издания, один из пунктов кормления бездомных кошек уже открыт рядом с пляжем Макензи.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин.
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