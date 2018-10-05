Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

ALERTE INFO — Jean-Marie Le Pen est sorti de l'hôpital https://t.co/QzscD41Qn6 pic.twitter.com/SWhcQZoeoQ— BFMTV (@BFMTV) 5 октября 2018 г. Об этом сообщает сообщает BFMTV.

25 сентября стало известно, что причиной госпитализации 90-летнего Ле Пена в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у политика в течение долгого времени.

По словам медиков, его жизни ничто не угрожало.