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Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
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Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Французского политика, основателя партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы.
Об этом сообщает сообщает BFMTV.
25 сентября стало известно, что причиной госпитализации 90-летнего Ле Пена в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у политика в течение долгого времени.
По словам медиков, его жизни ничто не угрожало.
Также сообщалось, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.
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