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Россия потребует от Лондона информацию о кибератаках
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Посольство России потребует от Британии информацию о кибератаках 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Россия потребует от британской стороны предоставить данные относительно обвинений в адрес Москвы в кибератаках. Об этом в интервью RT заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идет о каких-то расплывчатых утверждениях», — сказал он.
По его словам, упоминается российская спецслужба, однако по существу ситуация не раскрыта.
«Мы обратимся к британской стороне с просьбой предоставить больше информации и повторим свой призыв: если у вас есть какая-то информация о подобных действиях, пожалуйста, поделитесь ей. Мы готовы обсуждать её», — добавил дипломат.
Он также подчеркнул, что в настоящее время идёт организованная кампания по дискредитации России.
«Мы видим хорошо организованную кампанию по дискредитации России. И, конечно, по моему мнению, это неприемлемо», — сказал он.
Ранее Яковенко в беседе с RT назвал неприемлемыми и безответственными обвинения в адрес России в кибератаках.
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