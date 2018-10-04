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ЕС хочет безболезненно провести Brexit
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ЕС хочет сфокусироваться на снижении ущерба от Brexit, заявил Туск 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Reuters
Евросоюз хочет сфокусироваться на практических путях минимизации ущерба, вызванного выходом Великобритании из сообщества, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.
"Мы хотим сфокусироваться на практических и реалистических путях минимизации ущерба, вызванного Brexit, на обеих сторонах канала. Эмоциональные аргументы, которые подчеркивают вопрос достоинства, кажутся привлекательными, но они не облегчают (процесс достижения — ред.) соглашения", — сказал Туск.
Он добавил, что "никто не должен ждать, что из-за Brexit ЕС оставит свои фундаментальные ценности и ключевые интересы".
Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях Brexit не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.
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