Туск призвал не сравнивать ЕС с СССР

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную СССР".

"ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха", — сказал Туск.

По его словам, Хант "не знает" о чем говорит.

Ранее сообщалось, что Хант сравнил Евросоюз с тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза.