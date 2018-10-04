Туск призвал не сравнивать ЕС с СССР 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не подлежит сравнению с Советским Союзом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную СССР".
"ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха", — сказал Туск.
По его словам, Хант "не знает" о чем говорит.
Ранее сообщалось, что Хант сравнил Евросоюз с тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза.