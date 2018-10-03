Австрия указала России на ее место в Европе

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz /АНП) встречается в среду в Санкт-Петербурге с российским президентом Владимиром Путиным. Это уже четвертая встреча канцлера с Путиным в текущем году. Несмотря на «трудности» в прошлые годы, российско-австрийские отношения находятся на подъеме — об этом заявил пресс-секретарь Путина, явно намекая на прохладные отношения между Москвой и ЕС. В свою очередь Курц подчеркнул: «Мир в Европе возможен лишь при участии России, а не в противоборстве с ней».
«Это будет уже четвертая встреча обоих политиков в текущем году, что свидетельствует как об особом характере наших двухсторонних отношений, так и об их позитивной динамике», — сказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью информационному агентству «Спутник».
Кремлевский пресс-атташе Дмитрий Песков добавил в беседе с агентством ТАСС, что Путин и Курц «начали конструктивный и интенсивный диалог, который те-перь продолжают». Как он сказал, существуют конкретные планы по расширению торгового и инвестиционного сотрудничества в различных секторах.
Канцлер посетил Россию в феврале, это была его первая поездка в страну, не входящую в состав ЕС, со времени вступления в должность. В июне Путин приезжал в Вену, предприняв тем самым первый двухсторонний рабочий визит с момента переизбрания в марте. В августе Путин присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль (Karin Kneissl/СПА) в Южной Штирии, где также имел краткую беседу с канцлером.
Совместное открытие выставки
Поводом для предстоящей встречи стало культурное событие: политики открывают выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» в Эрмитаже. Ранее выставка уже была показана в австрийском Музее истории искусств, ее открыл российский президент во время визита в Вену в июне. В Санкт-Петербурге каждый из двух музеев покажет по четырнадцать картин, образующих пары по сходству сюжетов и времени исполнения. Среди них произведения Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ганса Гольбейна и Рембрандта ван Рейна. Помощь в организации выставки — в том числе и в Вене — оказали концерны OMV и Газпром.
Поставки газа продлены до 2040 года
OMV и Газпром тесно сотрудничают. В июне эти энергетические компании от-метили 50-летие соглашения о поставках газа. По этому поводу Путин приехал в Вену и с гордостью назвал Россию «надежным и стабильным» поставщиком. Существующий договор о поставке газа, действительный до 2028 года, был продлен до 2040 года. Согласно сведениям OMV, ежегодные поставки газа за прошедшие 50 лет возросли в 64 раза и достигли в 2017 году рекордного объема в 9,1 миллиардов кубических метров. Сегодня Австрия — самый крупный получатель российского газа. Путин в свою очередь заявил о намерении наградить шефа OMV Райнера Зееле (Rainer Seele) за заслуги в энергетике Орденом Дружбы народов.
Сотрудничество по «Северному потоку — 2»
Газпром и OMV сотрудничают также в строительстве планируемого газопро-вода «Северный поток — 2», который будет доставлять газ из России по дну Балтийского моря в Европу. OMV вложила в проект почти 500 миллионов евро. В финансировании проекта участвуют и другие европейские энергетические компании. Президент США Дональд Трамп относится критически к этим планам. Но пока «Северный поток — 2» исключен из американских санкций против России. Кроме того, OMV и Газпром планируют обмен активами. В рамках сделки OMV должна получить от Газпрома почти 25% в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири, а «Газпром» — 38,5% в норвежской «дочке» OMV. Норвегия выразила недовольство планируемым обменом активами. По сообщению норвежского министерства энергетики, OMV еще не запрашивала разрешения на проведение обмена.
Отношения между Россией и ЕС напряжены
Путин и Курц будут говорить и об отношениях ЕС и России, а также о положении на Украине и в Сирии — об этом сообщило ведомство федерального канцлера. Взаимоотношения между ЕС и Россией со времени возникновения украинского кризиса остаются напряженными. Евросоюз ввел санкции после аннексии украинского полуострова Крым и восстания пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году. Штрафные меры были продлены в середине сентября еще на полгода. И хотя Путин считает санкции «вредными для всех», Курц постоянно подчеркивает, что разделает политику ЕС в этом вопросе. Австрия с начала июля занимает пост председателя в Совете ЕС и заинтересована в оживлении диалога между ЕС и Россией.
Австрия, «дружелюбная по отношению к России»
По мнению некоторых политологов, Австрия имеет репутацию страны, «дружелюбно» настроенной по отношению к России. В 2014 году, то есть непосредственно после противоречащего международному праву поглощения Крыма Россией, Путин был принят в Австрии, что вызвало немало критических замечаний. «Общеизвестно, что Путин хочет расколоть Европейский союз», — возмущался тогда министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Carl Bildt). С 2016 года между кремлевской партией «Единая Россия» и Свободной партией Австрии, постоянно выступающей за снятие санкций, существует соглашение о сотрудничестве. В высылке российских дипломатов в связи со скандалом вокруг Скрипалей в марте 2018 года Австрия — в отличие от большинства стран ЕС — принимать участия не стала.
Последним событием, привлекшим к себе всеобщее внимание, стала свадьба министра иностранных дел Кайсль. Фотографии Путина, танцующего с неве-стой, и ее последовавшего затем книксена перед кремлевским шефом облетели мир. Министерству иностранных дел пришлось разъяснять, что в австрийской политике по отношению к России нечего не меняется. То же самое вынужден был подчеркнуть и Курц. Недавно он был с визитом на Украине, где министр иностранных дел Павел Климкин назвал приглашение Путина на свадьбу «серьезной ошибкой».