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Польша заявила о конфликте идентичности с Украиной
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Польша заявила о конфликте идентичности с Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Между Украиной и Польшей существует конфликт идентичности, однако он не должен помешать внутренним реформам в украинском государстве, заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.
«О трудностях (в отношениях между странами), более того, серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее — в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности — на западе», — передает его слова УНИАН.
Цихоцкий заявил, что Украина не должна сравнивать убийства 40-х на Волыни с убийствами украинцев на востоке Польши. Украинская власть на Волыни и Галичине, добавил замглавы МИД Польши, способствует «националистически ориентированным кругам».
«Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни — наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагрынь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины «кровавого воскресенья» в Луцке с участием президента Андрея Дуды — не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины», — отметил замминистра.
Он добавил, что в Польшу приезжают все больше украинцев, которые могут «расти и учиться».
«Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше», — добавил замминистра.
Напомним, отношения между Украиной и Польшей остаются натянутыми из-за разных взглядов на некоторые страницы истории — в частности, Волынскую резню и значение ОУН. Так, недавно в Варшаве заявили, что высказывания посла Украины Андрея Дещицы об эксгумации погибших в ходе Волынской резни вызывают отвращение.
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