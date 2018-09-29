Берлин заявил о начале мировой катастрофы

Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы

Глава МИД Германии Хайко Маас признал заключенное 80 лет назад Мюнхенское соглашение началом мировой катастрофы. Как заявил министр чешским журналистам, планировалось обеспечение мира, а начали "всеобщий пожар, который вверг континент в катастрофу".

Существующий ныне Европейский союз Маас назвал полной противоположностью "духу Мюнхена", пишет РИА Новости . Министр отметил, что в основе современной европейской политики лежит " уважительное отношение ко всем государствам".

30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение, по которому Судетская область Чехословакии была передана Германии. Через полгода немецкие войска оккупировали Чехию полностью, а Словакия объявила о независимости. Еще через несколько месяцев началась Вторая мировая война.