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Венгерский премьер попал в базу «Миротворца»
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Глава МИД Венгрии попал в базу данных «Миротворца» 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на портал.
Отмечается, что формальной причиной внесения дипломата в базу данных стали «высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко о притеснении венгров на территории страны».
Ранее Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. По его словам, Венгрия находится в недоумении в связи с данной информацией.
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