Венгерский премьер попал в базу «Миротворца»

Глава МИД Венгрии попал в базу данных «Миротворца»

Венгрии Глава МИД Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на портал.

Отмечается, что формальной причиной внесения дипломата в базу данных стали «высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко о притеснении венгров на территории страны».

Ранее Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. По его словам, Венгрия находится в недоумении в связи с данной информацией.