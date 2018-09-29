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Хант отметил медийный талант Трампа
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Хант отметил медийный талант Трампа 

Вести.Ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: Global Look Press
Дональд Трамп является наиболее талантливым президентом США в сфере привлечения общественного внимания к серьезным проблемам, считает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. В субботу он провел встречу с американским лидером "на полях" Генеральной ассамблеи ООН.
"У него, в отличие от других президентов США, которых мы когда-либо видели, есть талант к паблисити", — заявил Хант, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с тем глава британского МИД призвал видеть различия между тем, что Трамп говорит, и тем, что он делает. Говоря о проблеме вокруг КНДР, Хант указал, что нынешний американский президент стремится к взаимодействию с мировым сообществом и готов идти на большой риск, чтобы вывести ситуацию из тупика.
Хант рассматривает Трампа в качестве ближайшего союзника Великобритании. "Я не согласен с множеством вещей, о которых он говорит, но он является лидером свободного мира. Он большой друг и сторонник Великобритании", — подчеркнул министр.
Глава МИД Великобритании ранее на этой неделе выразил солидарность Лондона с Вашингтоном по большинству международных вопросов, отметив, однако, что между странами остаются разногласия по ядерному соглашению с Ираном.
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