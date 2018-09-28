Британцы оказались против Brexit

Большинство британцев высказались против Brexit

Национальноый центр социальных исследований Великобритании (NatCen) провел опрос, согласно которому больше половина респондентов не поддержала Brexit. Не менее 52 процентов опрошенных предпочли бы остаться в Евросоюзе

С начала года результаты опроса почти не изменились, но эксперты не гарантируют победы противников Brexit на реальном референдуме, так как "лидерство" сторонников ЕС "носит узкий характер", передает РИА Новости

По данным центра BMG Research, три четверти жителей Великобритании считают, что переговоры с Европейским союзом по выходу страны из ЕС идут плохо. Почти половина британцев (46 процентов) предполагает, что сделки с Евросоюзом, скорее всего, достичь не получится.

Несколько месяцев назад десятки тысяч людей вышли на марш против Brexit в Лондоне. Они потребовали от властей провести повторный референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС.

Напомним, что решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС было определено итогами референдума 2016 года. Предполагается, что Brexit состоится весной 2019 года. Британия и ЕС до конца октября должны решить вопросы, которые бы поспособствовали совершению мягкого Brexit.