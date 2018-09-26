Мэй призвали уйти в отставку

Британский лейборист Корбин призвал Мэй уйти в отставку

"Brexit касается будущего нашей страны и затрагивает наши жизненные интересы. Если вы сможете договориться о "сделке", которая бы включала сохранение членства Британии в Таможенном союзе ЕС, отсутствие границы в Ирландии, защиту рабочих мест и сохранение стандартов — то мы поддержим это. Если не сможете договориться по этим условиям, то вам следует освободить путь для партии, которая сможет это сделать", — сказал Корбин, выступая на ежегодной партийной конференции в Ливерпуле, которую транслировал сайт лейбористов.

Из-за проблем на переговорах с ЕС по Brexit в Консервативной партии продолжается кризис, результатом которого могут стать отставка премьера и внеочередные парламентские выборы.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.