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ЕС пообещал Британии поддержку в деле Скрипалей
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ЕС пообещал Британии поддержку в деле Скрипалей 

Вести.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Global Look Press
Евросоюз готов поддержать Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как заявил ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, использование химического оружия, в том числе токсичных химических веществ, абсолютно неприемлемо и представляет собой угрозу безопасности для всех.
При этом представитель Могерини не стал отвечать на вопрос о том, готов ли Еврособз поддержать призывы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ужесточить санкции против России в связи с дело Скрипалей.
"Что касается санкций ЕС, то любое решение об их введении находится в компетенции Совета Европейского союза, который должен принимать решения по таким вопросам единогласно", — пояснил он.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), который якобы был разработан в России. Против нашей страны были введены новые санкции. Позднее власти Великобритании обвинили в причастности к отравлению двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. В Москве категорически отвергают все обвинения.
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