Венгрия не стала переименовывать «министра по Закарпатью»

Венгрия отказалась переименовывать «министра по Закарпатью»

Власти Венгрии не изменили название должности "уполномоченного министра по Закарпатью". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Его слова приводит "Укринформ"

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины, такое поведение венгерской стороны, заявлявшей о возможности шагов на замедление интеграции Украины в Евросоюз , "не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной".

Он также заявил, что Венгрия действует в интересах России, преследую свои собственные цели.

"Можно предположить, что такой подход пытаются использовать ради получения определенных дивидендов от третьей стороны, то есть от Москвы, в переговорах, которые интересуют Венгрию", — сказал Боднар.