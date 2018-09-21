Меркель больше не канцлер всех немцев

Пока вы тут трясетесь вместе с Приморьем, Германию тоже потряхивает. Только вчера с поста главы Федеральной службы по защите конституции уволили Ганса-Георга Маасена. Член правящей партии ХДС, он занимал пост главы «внутренней контрразведки» а по-нашему политического сыска с 2012 года. И вот теперь «не оправдал доверия».

Если вам может показаться, что это какие-то аппаратные игры, до которых нам никакого дела нет, то вам точно — показалось. Вся его карьера, а также обстоятельства, при которых он уходит — это подробный blueprint того, что сейчас происходит в ФРГ, причем, на самом верху.

Поводом для скандала стала простая вещь. Когда в Хемнице «сирийские беженцы» убили очередного немца ножом, то восточно-германский город всколыхнулся и вышел на улицы. При этом даже самая первая спонтанная демонстрация, на которую вышли и бабушки мамы с детьми, носила сугубо мирный, но довольно сердитый характер.

Наутро самые правдивые газеты в мире запестрели заголовками «Нацисты Хемница маршируют по улицам», «Охота на иностранцев и погромы», «Ультраправые рвутся к власти». В качестве подтверждения чудовищным актам насилия и нацистского характера демонстрации газеты публиковали фото одного-единственного файера, зажженого в толпе — с нескольких ракурсов. А по поводу «охоты на иностранцев» мелькало одно мутное видео с youtube, который выложил пользователь Antifa.

На следующий день, собственно, канцлер всех немцев Mutti Меркель выступила по факту в защиту священного права «беженцев» резать местных и объявила на весь мир, что вчера в Хемнице бунтовали нацисты, правые и расисты. А обобщенный Рафик совсем невиновен. Конечно, после такой артподготовки как в газетах, ничего удивительного — удивительно то, что так быстро. Особенно старался разжигать «Шпигель» , на счету которого уже в прошлом году журнальный разворот с картой земли Саксен-Анхальт с гитлеровскими усиками.

Понятно, что для жителей Восточных земель Меркель больше не канцлер всех немцев и ее партия ХДС там не будет популярна на следующих выборах напрочь.

А тут случилось новое убийство афганскими молодчиками немецкого гражданина и начало подгорать.

Как раз об сию пору единственный политик из всех немецких (не считая AfD) — член правящей партии и глава политического сыска Ганс-Георг Маасен посмел публично усомниться в правдивости газет и лично мадам Меркель — «по нашим данным это не было правым маршем и крайне правых там было не больше чем в обычной толпе», «не было никаких погромов и охоты на иностранцев, а мутное видео в ютубе — не является подлинным, скорей всего, и вообще исходит от провокаторов из Antifa».

И вот тут-то понеслось. В секунду он стал предателем, провокатором, неспособным исполнять обязанности главы ведомства и вообще в ответ на популярный на немецких улицах «Меркель должна уйти» ответили лозунгом правящей партии «Маасен должен уйти».

Ему вдруг вспомнили всё то, что старательно заметали под ковер, пока он был «в доску своим»: например, роль его ведомства в слежке за террористом Амри, который убил 16 человек грузовиком в Берлине в Рождество. Следили да не уследили. А еще — о ужас — он беседовал с самой Хауке, бывшей лидершей партии AfD! Кстати, то что при Маасене добились установления слежки за парламентской партией AfD, об этом помалкивают.

То, что началось в газетах, это ничем другим нельзя назвать, как натуральной травлей. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я думаю про ранний сталинизм. На нашей памяти еще никогда так жестко, цинично и беспощадно не выкорчевывалось место под единственное правильное мнение во всей стране.

Членам элиты послан четкий сигнал «в 2015-м году пустив полтора миллиона беженцев из мусульманских стран, мы все сделали правильно. Если людям это перестало нравиться — то они все фашисты, ультраправые молодчики и восточногерманские нацисты». А если кто-то вякнет из элиты, то с ним будет то же самое, что с Маасеном.

Но у Маасена есть прямой начальник — лидер партии ХСС Зеехофер, он же начальник МВД . И буквально недавно он сам был героем газетных репортажей «У Зеехофера старческая деменция», «Раздавить гадину» из-за его несогласия с иммиграционной политикой Меркель. И Зеехофер забрал Маасена в госсекретари к себе.

Естественно, по этому поводу бомбит даже у «Зеленых», которые, по правде, хотели бы видеть обоих на площади в Эль-Рияде на коленях с мешками на головах. И да — он теперь будет получать не 11000 евро в месяц, а целых 14000. От этого у борцов за экологическое равенство вообще случился припадок бешенства: «Это не отставка, а издевательство». Но Зеехофер все сделал правильно, потому что если бы Маасена удалось уничтожить полностью, то следующим был бы он. Меркель злопамятна, и она кровь из носу германского народа хочет досидеть свой срок в кресле канцлера.

Но вот, что интересно. Ганс-Георг Маасен с 2006 года преподавал в Европейском центре политических наук и проводил семинары по тематике европейской иммиграции и предоставления убежища. И он был первым, кто подробно и обоснованно предупреждал об опасностях массовой иммиграции. Но его не слушали. А когда он назвал Сноудена предателем, левые и зеленые рвали его в клочья.

Пока что об его уходе сожалеют только профессионалы потому что у Маасена в мировом разведсообществе очень высокий авторитет. Но похоже, что в меркелевской Германии нужны не профессионалы, а проводники одной единственно правильной линии товарища Меркель. И это реально пугает.