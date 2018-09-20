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Макрон оценил предложения Британии по Brexit
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Макрон оценил предложения Британии по Brexit 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал выдвинутые в июле предложения Великобритании по Brexit "смелыми", но неприемлемыми с экономической точки зрения.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 6 июля сообщила, что кабинет министров согласовал предложения к ЕС о сохранении зоны свободной торговли после Brexit и о введении взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означает некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.
"Британские власти этим летом выдвинули ряд предложений… Это хорошие идеи, и это смелый шаг со стороны премьер-министра, которые я приветствую. Однако… выдвинутые в текущих условиях предложения неприемлемы, особенно в экономической сфере", — заявил французский лидер на пресс-конференции в Зальцбурге, где состоялся неформальный саммит ЕС.
Макрон пояснил, что предложения Великобритании "не учитывают целостность единого рынка".
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.
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