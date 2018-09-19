Венгрия ответила на угрозы Украины

«Такой шаг поставил бы отношения между двумя странами в другое измерение и не остался бы без ответа, но министерство иностранных дел и торговли не получало официальных сообщений по этому поводу», — указал он.

Сийярто отметил, что видеоролик, опубликованный украинским государственным информационным агентством «Укринформ» , на котором запечатлен процесс получения венгерского паспорта, был использован в украинской избирательной кампании в попытке выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

По его мнению, видеозапись была сделана и опубликована по чьему-то заказу. В свою очередь, клятва о гражданстве, которую произносят на ролике новоиспеченные граждане Венгрии, соответствует всем нормам, а тот факт, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в связи с этим недовольство, может быть объяснено только внутриполитическими причинами и предстоящими выборами.

«Двойное гражданство является повседневной практикой в рамках Евросоюза, а возражения Украины не указывают на то, что Киев серьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО. Киев также должен соблюдать свои международные обязательства, в дополнение к которым она также должна признать тот факт, что 150-тысячное венгерское меньшинство, проживающее в Украине, все еще имеет права, даже если Киев пытается их ослабить», — сказал Сийярто.

«Правительство [Венгрии] не позволит украинским властям еще больше ухудшить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их самым решительным образом. Вслед за дискриминационными по отношению к закарпатским венграм мерами и различными попытками их запугать, серия нападений на нас сейчас перешла на другой уровень. Венгрия постоянно следит за развитием событий, и не исключено, что в будущем могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины», — добавил он. Сийярто подчеркнул, что ему «будет о чем поговорить» со своим коллегой Павлом Климкиным на сессии Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Видеоролик, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово выдают местным жителям венгерские паспорта был опубликован 19 сентября. «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», — напутствуют представители Будапешта новоиспеченных сограждан. Перед получением паспорта украинцы приносят клятву на фоне венгерского флага: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». Опубликовавшее ролик агентство «Укринформ» сообщило, что видео было получено из собственных источников. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсудит тайную выдачу венгерских паспортов украинцам с Сийярто.