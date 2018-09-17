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Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов
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Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Институт природных ресурсов Финляндии оценит необходимость строительства забора на границе с Россией, чтобы препятствовать миграции диких кабанов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на портал Maaseudun tulevaisuus.
На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области обнаружили три трупа диких кабанов. Экспертиза показала, что у животных был вирус африканской чумы свиней. Дикие кабаны активно мигрируют из приграничных районов России в Финляндию.
В сентябре также стало известно о распространении африканской чумы среди кабанов в Бельгии. В финской ассоциации сельхозпроизводителей заявили, что это угрожает всему европейскому рынку свиного мяса. Финляндия заявила, что усилит контроль за продуктами, которые поступают через порты и восточную границу.
В начале месяца Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала рост цен на мясо, в частности, свинину. Одной из причин антимонопольщики назвали африканскую чуму свиней.
В августе Дания собралась построить забор длиной в 70 километров на границе с Германией, чтобы остановить миграцию диких кабанов.
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