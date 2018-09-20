Туск назвал условие подписания соглашения по Brexit

Туск назвал главное условие подписания соглашения по Brexit

«Соглашения о Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по ирландской границе», — сказал Туск, передает ТАСС.

По его словам, государства ЕС примут решение о дальнейшем ходе переговоров по Brexit на плановом саммите в октябре в Брюсселе . «Мы примем решение по переговорам на саммите в октябре, где мы окончательно определимся с созывом внеоередного саммита по Brexit», — отметил он.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК полностью готова к провалу переговоров по выходу Британии из ЕС, однако стремится избежать этого.

«Отсутствие соглашения — это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Еврокомиссия готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения», — пояснил Юнкер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель , в свою очередь, подчеркнула, что необходимо достичь содержательных шагов в ситуации вокруг Brexit до октября.

«Сегодня стало ясно, что мы до октября нуждаемся в содержательном прогрессе, и что у нас есть намерение подвести итоги этому всему в ноябре. Мы достигли большого прогресса в соглашении о выходе», — сказала Меркель.

По ее словам, в документе о будущих отношениях между ЕС и Великобританией «нужно проделать еще много работы».

«Есть ряд общих позиций, прежде всего, по вопросам внутренней безопасности, во внешнеполитическом сотрудничестве и других вопросах. Но есть еще большой кусок работы по теме, как будут выглядеть будущие торговые отношения, хотя мы выразили сегодня общее мнение, что в вопросе внутреннего рынка компромиссов быть не может», — добавила Меркель.

Отметим, ЕС выступает против создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию.

Ранее СМИ сообщили, что ЕК уже несколько месяцев прорабатывает пакет экстренных законов в области регулирования финансовых рынков на случай, если переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС закончатся провалом.