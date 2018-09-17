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Мэй выдвинула ультиматум по Brexit
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

BBC: Тереза Мэй выдвинула ультиматум по Brexit 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Yves Herman/Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью в программе Panorama на телеканале Би-би-си заявила, что у депутатов британского парламента есть выбор между предложенной Мэй сделкой с ЕС, либо никакой сделкой по Brexit (выходу из Европейского союза).
"Я считаю, что у нас будет выгодная сделка после переговоров с ЕС", — заявила премьер-министр Тереза Мэй.
Помимо этого, она не согласна с решением вопроса о границе Ирландии от сторонников Brexit. Мэй заявила, что если британский парламент не утвердит так называемый "план Чекерс" (позицию на переговорах с ЕС, согласованную в июле на заседании правительства в загородной резиденции Чекерс), то альтернативой этому станет отсутствие сделки в принципе, сообщается в материале.
Би-би-си отмечает, что план британского премьер-министра Терезы Мэй по вызоду из ЕС критикует не только экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, но и члены консервативной партии. Кроме того, в британском парламенте требовали отставки Мэй.
Ранее в Великобритании призвали провести второй референдум по вопросу выхода из Евросоюза.
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