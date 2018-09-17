BBC: Тереза Мэй выдвинула ультиматум по Brexit

"Я считаю, что у нас будет выгодная сделка после переговоров с ЕС", — заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Помимо этого, она не согласна с решением вопроса о границе Ирландии от сторонников Brexit. Мэй заявила, что если британский парламент не утвердит так называемый "план Чекерс" (позицию на переговорах с ЕС, согласованную в июле на заседании правительства в загородной резиденции Чекерс), то альтернативой этому станет отсутствие сделки в принципе, сообщается в материале.

Би-би-си отмечает, что план британского премьер-министра Терезы Мэй по вызоду из ЕС критикует не только экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон , но и члены консервативной партии. Кроме того, в британском парламенте требовали отставки Мэй.

Ранее в Великобритании призвали провести второй референдум по вопросу выхода из Евросоюза.