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Юнкер: ЕС нужно стать независимым
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Юнкер заявил, что ЕС нужно стать независимым 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз должен стать независимым игроком на международной арене. С таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту, передает РИА "Новости".
"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях", — сказал Юнкер.
Глава Еврокомиссии также призвал уделить внимание оборонной политике союза. При этом он подчеркнул, что ЕС не собирается милитаризоваться, но хочет добиться большей независимости в этой сфере.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини констатировала хаос в международных отношениях.
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