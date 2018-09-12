Юнкер: ЕС нужно стать независимым

Юнкер заявил, что ЕС нужно стать независимым

"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях", — сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии также призвал уделить внимание оборонной политике союза. При этом он подчеркнул, что ЕС не собирается милитаризоваться, но хочет добиться большей независимости в этой сфере.