Терезе Мэй грозит отставка

Британские консерваторы задумали отправить Мэй в отставку

Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй . Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Главная причина недовольства нынешним премьером — это отсутствие четкого плана и условий по выходу Британии из Евросоюза

По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что в настоящий момент этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй уверена в успехе сделки c ЕС по Brexit.