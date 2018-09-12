Ещё
Терезе Мэй грозит отставка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские консерваторы задумали отправить Мэй в отставку 

Газета.Ru + ещё 6 19 минут назад
Фото: Reuters
Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Главная причина недовольства нынешним премьером — это отсутствие четкого плана и условий по выходу Британии из Евросоюза.
По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что в настоящий момент этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй уверена в успехе сделки c ЕС по Brexit.
Газета.Ru: последние новости
Юнкер заявил, что ЕС нужно стать независимым Макрон заявил о закрытии всех теплоэлектростанций во Франции Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева115
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей47
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей609
Норкин взбесил россиян785
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО155
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение