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Мэр Парижа попросил усилить присутствие полиции
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Мэр Парижа попросил МВД Франции усилить присутствие полиции в столице 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: АР
Мэр Парижа Анн Идальго после нападения мужчины на прохожих в 19 округе Парижа призвала главу МВД Франции Жерара Коллона усилить присутствие полиции на севере города.
Как сообщалось ранее, поздно вечером в воскресенье мужчина ранил ножом семь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, нападение не имеет признаков терроризма.
На своей странице в Twitter Идальго написала, что возобновляет свою просьбу к министру внутренних дел Франции "усилить присутствие полиции в северных кварталах Парижа". "Просьба жителей должна быть услышана", — отметила мэр французской столицы.
Кроме того, она сообщила, что в 19 округе, где произошло нападение, с понедельника будет открыт медико-психологический центр, который окажет поддержку жителям квартала.
Кадры с места нападения неизвестного с ножом на людей в Париже
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