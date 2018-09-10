Мэр Парижа попросил усилить присутствие полиции

Мэр Парижа попросил МВД Франции усилить присутствие полиции в столице

Как сообщалось ранее, поздно вечером в воскресенье мужчина ранил ножом семь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, нападение не имеет признаков терроризма.

На своей странице в Twitter Идальго написала, что возобновляет свою просьбу к министру внутренних дел Франции "усилить присутствие полиции в северных кварталах Парижа". "Просьба жителей должна быть услышана", — отметила мэр французской столицы.

Кроме того, она сообщила, что в 19 округе, где произошло нападение, с понедельника будет открыт медико-психологический центр, который окажет поддержку жителям квартала.

Кадры с места нападения неизвестного с ножом на людей в Париже