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Мэй допустила срыв срока заключения сделки по Brexit
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Мэй допустила срыв срока заключения сделки по Brexit 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: АР
Прмьер-министр Великобритании Тереза Мэй на переговорах с министрами заявила, что сделка с Европейским союзом (ЕС) по Brexit может быть не оформлена в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщила представитель Мэй, передает Reuters.
Представитель отметила, что на встрече министры при подготовке сделки с ЕС решили придерживаться соглашений, которые были достигнуты на встрече в резиденции Мэй в Чекерсе. По ее итогам было решено, что Британия возьмет курс на «мягкий Brexit».
«Кабинет [министров] согласился, что в ближайшие шесть месяцев сделка может быть не заключена, однако это маловероятный сценарий», — говорится в сообщении представителя Мэй.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй хочет затянуть переговоры по Brexit с ЕС до ноября.
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