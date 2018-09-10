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Истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией
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Истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Истребители ВВС Германии Eurofighter с понедельника, 10 сентября, начнут проводить тренировочные полёты над территорией Эстонии на низких высотах.
Об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
«В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии. Полёты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населённых пунктов», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии приняло решение 27 августа возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после ошибочного пуска ракеты самолётом ВВС Испании.
7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.
К настоящему моменту снаряд не найден.
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