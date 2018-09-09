СМИ: Минобороны Британии решило оставить в ФРГ более 200 военных для «сдерживания России»

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным издания, решение сохранить в Германии британский военный контингент Уильямсон обосновал якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России. Кроме того, по словам британского министра, данный шаг должен продемонстрировать готовность Великобритании защищать Европу и после выхода из ЕС

Отмечается, что службу в ФРГ, в частности, продолжит инженерный полк.

Ранее глава британского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Военно-морские силы Великобритании усилят присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния «растущей угрозе» со стороны России. По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО