Ещё
СМИ: Минобороны Британии решило оставить в ФРГ более 200 военных для «сдерживания России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Минобороны Британии решило оставить в ФРГ более 200 военных для «сдерживания России» 

RT на русском + ещё 9 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился оставить на территории Германии более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей.
Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник.
По данным издания, решение сохранить в Германии британский военный контингент Уильямсон обосновал якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России. Кроме того, по словам британского министра, данный шаг должен продемонстрировать готовность Великобритании защищать Европу и после выхода из ЕС.
Отмечается, что службу в ФРГ, в частности, продолжит инженерный полк.
Ранее глава британского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Военно-морские силы Великобритании усилят присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния «растущей угрозе» со стороны России. По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО.
Директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с Nation News прокомментировал данное заявление.
RT на русском: последние новости
СМИ: В греческих Салониках во время беспорядков пострадали 15 полицейских СМИ: Германия высылает больше беженцев, чем принимает Макрон планирует закрыть во Франции все теплоэлектростанции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео128
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала131
Назван «маршрут вторжения России в Европу»118
Киев поставил условие подачи воды в Крым1058
В ДНР упраздняют министерство обороны152
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение