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В Салониках демонстранты столкнулись с полицией
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В Салониках начались столкновения демонстрантов с полицией 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Столкновения демонстрантов с полицией происходят в субботу в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, полиция применила слезоточивый газ.
Столкновения возле мэрии Салоников показывает в прямом эфире телеканал ERT-3.
Слезоточивый газ применен и возле памятника Александру Великому, где проходит митинг "Македония — это Греция". Люди закрывают платками и одеждой лица, чтобы защититься от газа. В Салониках в субботу проходит несколько антиправительственных митингов.
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