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Президент Сербии прибыл в Косово
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Президент Сербии заявил, что прибыл в Косово с призывом к миру 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в начале своей двухдневной поездки в Косово и Метохию в субботу, что прибыл в край говорить о мире, стабильности и экономическом развитии.
Свое пребывание в крае Вучич начал с посещения "Центра экологии и развития спорта" и центра Красного Креста в муниципалитете Зубин-Поток, а также осмотра плотины ГЭС "Газиводе", куда косовско-албанские власти сначала запретили ему доступ, а в ночь на субботу, под давлением ЕС и США, разрешили.
"Я прибыл, прежде всего, чтобы говорить о нашей идее — поддерживать долгосрочный мир, стабильность и попытаться для будущих времен сделать лучшими отношения сербов и албанцев. В тоже время я приехал, чтобы в каждом месте говорить о больших инвестиционных планах и программах, отличной возможностью для чего станет деловой форум в Лешаке", — заявил Вучич.
По его словам, в последнее время Белград вложил около двух миллионов евро в инфраструктуру, спортивно-экологический центр, объекты ГЭС и плотину крупнейшего аккумуляционного озера в Косово площадью около 12 квадратных километров. Президент Сербии также сообщил о планах построить близ озера рекреационный центр и рыбную ферму, а в близлежащем поселке Зубин-Поток — новый водопровод и предприятие по переработке сельхозпродукции.
Затем, как ожидается, Вучич посетит хозяйство местной сербской семьи в селе Ибарско-Постене, сельскохозяйственный техникум в поселке Лешак и там же примет участие в закрытии делового форума. Завершить президентскую программу в Косово в субботу планируется поздно вечером встречей с политическими представителями местных сербов в городе Звечан.
Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, "чтобы не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО в отношении поездки.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.
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