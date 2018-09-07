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Германия пытается избавиться от беженцев
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Германия пытается избавиться от беженцев 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
ФРГ высылает большее число мигрантов, чем принимает к себе. Во втором квартале текущего года страна приняла только 1972 человека, а выслала 2422 беженца.
По мнению эксперта по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Уллы Йельпке, эти цифры не свидетельствуют об успешном продвижении в данном вопросе. Люди, которые нуждаются в защите, постоянно переезжают из одной страны в другую, это бесчеловечно, полагает она.
Большая часть беженцев отправляется из Германии в Италию. 14,2% из них прибывают в Европу из Нигерии, передаёт Deutsche Welle.
Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что миграционный кризис в стране является причиной всех политических проблем. По его словам, многие опросы подтверждают, что падение рейтингов ведущих партий страны связано именно с мигрантами.
News.ru писал, что дорога в благополучные страны Европы для беженцев и мигрантов становится всё опаснее. На некоторых участках пути из Африки в ЕС гибнет каждый 14-й переселенец.
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