Германия пытается избавиться от беженцев

ФРГ высылает большее число мигрантов, чем принимает к себе. Во втором квартале текущего года страна приняла только 1972 человека, а выслала 2422 беженца.

По мнению эксперта по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Уллы Йельпке, эти цифры не свидетельствуют об успешном продвижении в данном вопросе. Люди, которые нуждаются в защите, постоянно переезжают из одной страны в другую, это бесчеловечно, полагает она.

Большая часть беженцев отправляется из Германии в Италию. 14,2% из них прибывают в Европу из Нигерии, передаёт Deutsche Welle

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что миграционный кризис в стране является причиной всех политических проблем. По его словам, многие опросы подтверждают, что падение рейтингов ведущих партий страны связано именно с мигрантами.