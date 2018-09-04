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Лондон не извинялся за высказывания в адрес Путина
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Лондон не извинялся за резкие высказывания в адрес Путина, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондон в отличие от главы ВТБ Андрея Костина, извинившегося за резкие слова в адрес экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, извинений президенту РФ Владимиру Путину в аналогичной ситуации не приносил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.
В понедельник Костин, выступая на церемонии открытия учебного года в МГИМО, похвалив главу российского МИДа Сергея Лаврова, негативно высказался в отношении западной дипломатии, в частности британского министра Джонсона. "Какой-нибудь Джонсон… Да черт с ним, на самом деле. Англичане вообще-то хорошие, умные люди, я очень много с ними сам прожил, но иной раз смотришь и думаешь, что ж такое-то происходит? А смотришь на нашего министра, и душа радуется", — сказал он. Позднее в тот же день Костин принес извинения за свои эмоциональные слова.
"Вы знаете, во-первых, хочется присоединиться к высокой оценке министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова. Второе, иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем, тем более, вы знаете, что было заявление самого банка", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не создадут ли слова Костина накала в двухсторонних отношениях, обратили ли в Кремле внимание на такие высказывания и могут ли последовать этические рекомендации.
Также пресс-секретарь добавил, что в Москве будут долго помнить резкие высказывания из Лондона в адрес Путина, за которыми не последовало извинений.
"В-третьих, наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил", — заключил он.
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