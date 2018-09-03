Лавров снял шляпу перед британскими дипломатами

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «искренне» снимает шляпу перед британскими дипломатами, которые в процессе Brexit смогли убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках дела Скрипаля.

Лавров напомнил, что изначально европейские страны сдержанно реагировали на инцидент в Солсбери, позже Британии все же удалось уговорить две трети ЕС выслать часть российских дипломатов, передает РИА «Новости»

По словам Лаврова, европейские дипломаты позже признавались Москве, что Лондон так и не предъявил Брюсселю новых доказательств причастности России к делу Скрипалей, хотя и обещал это сделать.

«Вообще, конечно, британские традиции они хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским диплотами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — добавил Лавров.