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Мэй: второго референдума по Brexit не будет
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Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу 

RT на русском + ещё 11 5 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения второго референдума по вопросу выхода из Евросоюза.
«Задавать один и тот же вопрос снова и снова было бы жутким предательством по отношению к нашей демократии», — написала она в своей статьей для The Sunday Telegraph.
Мэй также заверила, что не пойдёт на компромиссы, которые не отвечают национальным интересам Соединённого Королевства.
Кроме того, премьер отметила, что предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны.
Ранее в Лондоне заявили, что выход Британии из ЕС состоится даже в случае отсутствия договорённостей с Брюсселем.
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