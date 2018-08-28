Handellsblatt (ФРГ): Ангела Меркель дала понять, что Грузия не может рассчитывать на скорое вступление в ЕС

Тбилиси . Во время дискуссии со студентами в Тбилиcи канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за более тесное сотрудничество ЕС Грузией , однако дала понять, что Грузия не может рассчитывать на скорое вступление в ЕС. По ее словам, речь при этом идет не только о том, что Грузия должна выполнить необходимые критерии для вступления. ЕС должен принимать и другие страны, чтобы лучше координировать свою внешнюю политику. В первую очередь речь идет о ведении переговоров о вступлении в ЕС стран Западных Балкан.

В преддверии европейских выборов в будущем году Меркель отметила, что существуют большие разногласия между про— и антиевропейскими силами. В то время как проевропейские силы призывают к сплочению, чтобы совместно представлять и отстаивать общие ценности и интересы, наблюдается тенденция к отграничению некоторых стран, которую Меркель считает очень опасной.