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Handellsblatt (ФРГ): Ангела Меркель дала понять, что Грузия не может рассчитывать на скорое вступление в ЕС
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Handellsblatt (ФРГ): Ангела Меркель дала понять, что Грузия не может рассчитывать на скорое вступление в ЕС 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Тбилиси. Во время дискуссии со студентами в Тбилиcи канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за более тесное сотрудничество ЕС с Грузией, однако дала понять, что Грузия не может рассчитывать на скорое вступление в ЕС. По ее словам, речь при этом идет не только о том, что Грузия должна выполнить необходимые критерии для вступления. ЕС должен принимать и другие страны, чтобы лучше координировать свою внешнюю политику. В первую очередь речь идет о ведении переговоров о вступлении в ЕС стран Западных Балкан.
В преддверии европейских выборов в будущем году Меркель отметила, что существуют большие разногласия между про— и антиевропейскими силами. В то время как проевропейские силы призывают к сплочению, чтобы совместно представлять и отстаивать общие ценности и интересы, наблюдается тенденция к отграничению некоторых стран, которую Меркель считает очень опасной.
Хотя премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал вступление его страны в ЕС и НАТО главной целью своего правительства, Грузия еще не подавала заявку на ведение переговоров о вступлении.
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