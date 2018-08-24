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ЕС и НАТО не являются врагами России
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Меркель заявила, что ЕС и НАТО не являются врагами России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
ЕС и НАТО не являются врагами России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета.
Она подчеркнула, что Россия является важной страной в мире, а у Германии есть желание выстраивать с ней хорошие отношения, передаёт ТАСС.
«Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России», — заявила она.
Ранее Меркель прибыла в Грузию с визитом.
18 августа глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Россия является важным партнёром для ФРГ и всей Европы.
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