ЕС и НАТО не являются врагами России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета.
Она подчеркнула, что Россия является важной страной в мире, а у Германии есть желание выстраивать с ней хорошие отношения, передаёт ТАСС.
«Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России», — заявила она.
Ранее Меркель прибыла в Грузию с визитом.
18 августа глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Россия является важным партнёром для ФРГ и всей Европы.