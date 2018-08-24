Меркель заявила, что ЕС и НАТО не являются врагами России

ЕС и НАТО не являются врагами России , заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета. Она подчеркнула, что Россия является важной страной в мире, а у Германии есть желание выстраивать с ней хорошие отношения, передаёт ТАСС «Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России», — заявила она. Ранее Меркель прибыла в Грузию с визитом. 18 августа глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Россия является важным партнёром для ФРГ и всей Европы.