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Запах гари накрыл Берлин
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Запах гари накрыл столицу Германии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Запах гари от лесного пожара, возникшего в 50 километрах от Берлина, достиг центра столицы Германии.
По сообщению берлинской полиции, утром в пятницу поступило множество звонков от горожан, проснувшихся от запаха гари, передает ТАСС.
Запах наиболее сильно ощущается в южных и центральных районах столицы, при этом власти рекомендовали жителям Берлина и Потсдама закрыть окна и двери. Тем временем, около 300 пожарных расчетов продолжают тушить огонь, пытаясь не допустить его распространения на город Тройенбрицен. По данным газеты Bild, в тушении задействована техника, включая бульдозеры и вертолеты.
Пожар вспыхнул в четверг около 12.30 по местному времени (13.30 мск) в 50 км к юго-западу от столицы ФРГ и к вечеру его площадь достигла до 300 га. В связи с тем, что в лесах Бранденбурга осталось много боеприпасов времен Второй мировой войны, которые могут взорваться, пожарные не рискуют тушить некоторые горящие районы.
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