Запах гари накрыл Берлин

Запах гари накрыл столицу Германии

Запах гари от лесного пожара, возникшего в 50 километрах от Берлина, достиг центра столицы Германии

По сообщению берлинской полиции, утром в пятницу поступило множество звонков от горожан, проснувшихся от запаха гари, передает ТАСС

Запах наиболее сильно ощущается в южных и центральных районах столицы, при этом власти рекомендовали жителям Берлина и Потсдама закрыть окна и двери. Тем временем, около 300 пожарных расчетов продолжают тушить огонь, пытаясь не допустить его распространения на город Тройенбрицен . По данным газеты Bild, в тушении задействована техника, включая бульдозеры и вертолеты.

Пожар вспыхнул в четверг около 12.30 по местному времени (13.30 мск) в 50 км к юго-западу от столицы ФРГ и к вечеру его площадь достигла до 300 га. В связи с тем, что в лесах Бранденбурга осталось много боеприпасов времен Второй мировой войны, которые могут взорваться, пожарные не рискуют тушить некоторые горящие районы.