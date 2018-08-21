Переговоры по Brexit входят в финальную стадию

Переговоры Евросоюза и Британии по Brexit входят в финальную стадию

Переговоры Евросоюза Великобритании об условиях Brexit входят в финальную стадию, сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

По его словам, главные переговорщики от ЕС и Британии будут встречаться регулярно для продвижения этих переговоров.

"Переговоры сейчас входят в финальную стадию… (Глава британского министерства по вопросам Brexit) Доминик Рааб и я будем регулярно встречаться, чтобы продвигать переговоры", — сказал он.

У ЕС и страны три темы дискуссий — вопросы ирландской границы, прочие оставшиеся вопросы по договору о "разводе", структура будущих отношений государства и союза.

"Наши команды встретятся завтра, чтобы постараться продвинуться" в этих вопросах, сказал Барнье.

Соглашение об отделении Великобритании от ЕС и политическая декларация о структуре будущих отношений, по словам Барнье, должны быть заключены задолго до конца года, чтобы они успели пройти процесс ратификации ЕС и Британией до даты "развода" — 29 марта 2019 года.