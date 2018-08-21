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Переговоры по Brexit входят в финальную стадию
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Переговоры Евросоюза и Британии по Brexit входят в финальную стадию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Переговоры Евросоюза и Великобритании об условиях Brexit входят в финальную стадию, сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.
По его словам, главные переговорщики от ЕС и Британии будут встречаться регулярно для продвижения этих переговоров.
"Переговоры сейчас входят в финальную стадию… (Глава британского министерства по вопросам Brexit) Доминик Рааб и я будем регулярно встречаться, чтобы продвигать переговоры", — сказал он.
У ЕС и страны три темы дискуссий — вопросы ирландской границы, прочие оставшиеся вопросы по договору о "разводе", структура будущих отношений государства и союза.
"Наши команды встретятся завтра, чтобы постараться продвинуться" в этих вопросах, сказал Барнье.
Соглашение об отделении Великобритании от ЕС и политическая декларация о структуре будущих отношений, по словам Барнье, должны быть заключены задолго до конца года, чтобы они успели пройти процесс ратификации ЕС и Британией до даты "развода" — 29 марта 2019 года.
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