Брижит Бардо поругалась с французским министром

Брижит Бардо поругалась с министром экологии Франции

Актриса и защитница животных Брижит Бардо назвала министра экологии Франции Николя Юло «трусом первого класса».

Бардо подвергла критике министра в интервью газете Var Matin, передает РИА «Новости» . Актриса назвала его «бесполезным», отметив, что все его действия «разрушительны», а также потребовала его отставки.

Защитница животных оказалась возмущена квотами на охоту во Франции. Бардо считает, что их не должно быть.

В своем Twitter она сообщила, что министр позвонил ей после выхода статьи. Юло подтвердил France Info, что разговаривал по телефону с Бардо.

«Я просто привык, что когда не согласен с заявлениями, нахожу их несправедливыми и оскорбительными, звонить людям напрямую. Именно так я действую. Нет ничего лучше и полезнее, чем открытый и спонтанный разговор, который, очевидно, Брижит Бардо не хотела продолжать», — рассказал министр.

По его словам, актриса повесила трубку после того, как он привел «некоторые аргументы».

«Я убежден, что мадам Бардо сделала полезную работу в то время, когда она посвятила себя защите животных, но она не всегда служила им: мы не можем говорить о состоянии животного, полностью игнорируя состояние человека. И защита животных сложнее, чем мы думаем», — добавил Юло.

Напомним, 2017 году Бардо призвала людей, которые «любят и уважают» животных, не голосовать на выборах президента Франции за экс-министра экономики страны Эмманюэля Макрона.