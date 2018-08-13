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Брижит Бардо поругалась с французским министром
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Брижит Бардо поругалась с министром экологии Франции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса и защитница животных Брижит Бардо назвала министра экологии Франции Николя Юло «трусом первого класса».
Бардо подвергла критике министра в интервью газете Var Matin, передает РИА «Новости». Актриса назвала его «бесполезным», отметив, что все его действия «разрушительны», а также потребовала его отставки.
Защитница животных оказалась возмущена квотами на охоту во Франции. Бардо считает, что их не должно быть.
В своем Twitter она сообщила, что министр позвонил ей после выхода статьи. Юло подтвердил France Info, что разговаривал по телефону с Бардо.
«Я просто привык, что когда не согласен с заявлениями, нахожу их несправедливыми и оскорбительными, звонить людям напрямую. Именно так я действую. Нет ничего лучше и полезнее, чем открытый и спонтанный разговор, который, очевидно, Брижит Бардо не хотела продолжать», — рассказал министр.
По его словам, актриса повесила трубку после того, как он привел «некоторые аргументы».
«Я убежден, что мадам Бардо сделала полезную работу в то время, когда она посвятила себя защите животных, но она не всегда служила им: мы не можем говорить о состоянии животного, полностью игнорируя состояние человека. И защита животных сложнее, чем мы думаем», — добавил Юло.
Напомним, 2017 году Бардо призвала людей, которые «любят и уважают» животных, не голосовать на выборах президента Франции за экс-министра экономики страны Эмманюэля Макрона.
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