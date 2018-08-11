Меркель предложили дружить с Москвой

Меркель посоветовали сотрудничать с Москвой

«После последнего визита в Вашингтон канцлер совершила поездки в Россию и Китай. Это показывает, что у нас есть общие интересы», — сказал дипломат в ходе мероприятия, посвященного перспективам германо-российских отношений.

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости , что новые антироссийские санкции США усугубят и без того «стесненное положение немецких предприятий, которые работают в РФ».

Визе выразил надежду на разумность политиков, которые должны вернуться к разрядке в отношениях по примеру «восточной политики» Билли Брандта.