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Меркель предложили дружить с Москвой
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Меркель посоветовали сотрудничать с Москвой 

News.ru 49 минут назад
Почетный консул России в Ганновере Хайно Визе посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель сотрудничать с Москвой. По его словам, политика дипломатии Берлина в переговорах с президентом США Дональдом Трампом не принесла никаких результатов.
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«После последнего визита в Вашингтон канцлер совершила поездки в Россию и Китай. Это показывает, что у нас есть общие интересы», — сказал дипломат в ходе мероприятия, посвященного перспективам германо-российских отношений.
Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что новые антироссийские санкции США усугубят и без того «стесненное положение немецких предприятий, которые работают в РФ».
Визе выразил надежду на разумность политиков, которые должны вернуться к разрядке в отношениях по примеру «восточной политики» Билли Брандта.
Ранее News.ru писал о том, что Белый дом осудил атаку России против экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 8 августа администрация президента США объявила о новых санкциях против России, которые вступят в силу 22 августа.
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