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Украинцев массово «разводят» в Европе
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СМИ сообщили о росте случаев мошенничества в отношении работающих в Европе украинцев 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Граждане Украины, отправляющиеся на работу в европейские страны, всё чаще становятся жертвами мошенничества. Об этом пишет «Обозреватель».
По данным издания, после введения безвизового режима многие жители страны отправились на заработки в ЕС без необходимых документов.
Некоторые из них получили польскую трудовую визу с расчётом работать в странах Западной Европы, но в этом случае им грозит депортация из этих государств.
Отмечается, что на этом наживаются так называемые посредники. Издание утверждает, что посредники обманывают украинцев в вопросе условий труда на новом месте работы.
Кроме того, украинцев используют мошенники, «буквально создающие трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях».
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что работающие за границей граждане «держат экономику Украины на плаву».
RT на русском: последние новости
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