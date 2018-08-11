Украинцев массово «разводят» в Европе

СМИ сообщили о росте случаев мошенничества в отношении работающих в Европе украинцев

Граждане Украины , отправляющиеся на работу в европейские страны, всё чаще становятся жертвами мошенничества. Об этом пишет «Обозреватель».

По данным издания, после введения безвизового режима многие жители страны отправились на заработки в ЕС без необходимых документов.

Некоторые из них получили польскую трудовую визу с расчётом работать в странах Западной Европы, но в этом случае им грозит депортация из этих государств.

Отмечается, что на этом наживаются так называемые посредники. Издание утверждает, что посредники обманывают украинцев в вопросе условий труда на новом месте работы.

Кроме того, украинцев используют мошенники, «буквально создающие трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях».