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Меркель призвала европейские страны к сплочению
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Ангела Меркель призвала европейские страны к сплочению 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз должен действовать сплоченно, чтобы отвечать современным вызовам. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, трансляцию которой вел сайт правительства королевства.
"Страны ЕС могут отвечать на вызовы только совместно", — отметила глава германского кабмина. В этом контексте она упомянула вопросы климата, свободной торговли и миграции. "Я рада, что ФРГ и Испания придерживаются общего подхода в противодействии нелегальной миграции, — добавила она. — Ни одна страна [ЕС] не может уклоняться от поиска решения этой задачи".
Меркель особо подчеркнула, что сообщество должно развивать отношения с Африкой, это помогло бы бороться с потоком беженцев. "Мы должны говорить с Африкой, а не об Африке", — отметила канцлер. По ее словам, следует пытаться создать такую ситуацию, чтобы соглашения в этой области приносили выгоду всем сторонам. В качестве примера она привела договоренности по возвращению беженцев, которые ЕС сумела заключить с Турцией.
В среду стало известно, что Берлин и Мадрид заключили двусторонний договор по возвращению беженцев. Это соглашение предусматривает, что Испания согласна принимать обратно мигрантов, которые уже были там зарегистрированы, но впоследствии оказались в Германии. "Я очень ценю, что нам удалось согласовать этот договор", — сказала Меркель.
Ранее немецкое правительство договорилось организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там в ускоренном порядке будут проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно — либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован. Для этого нужны двусторонние договоренности с конкретной страной Евросоюза.
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