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Британия не идёт на сотрудничество по делу Глушкова
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Посольство: Британия не идёт на сотрудничество по расследованию убийства Глушкова 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не реагирует на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
Об этом говорится в сообщении посольства.
«Нет взаимодействия и по линии правоохранительных органов. В МВД Великобритании с апреля находится запрос Генпрокуратуры России о взаимной правовой помощи по возбуждённому в России уголовному делу об убийстве Глушкова», — говорится в сообщении
По данным дипмиссии, отсутствует реакция британской стороны на предложения России провести двусторонние межведомственные консультации с участием следователей.
Ранее посольство России назвало неприемлемым сокрытие Британией данных о смерти Глушкова.
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