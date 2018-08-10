Британия не идёт на сотрудничество по делу Глушкова

В посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не реагирует на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
Об этом говорится в сообщении посольства.
«Нет взаимодействия и по линии правоохранительных органов. В МВД Великобритании с апреля находится запрос Генпрокуратуры России о взаимной правовой помощи по возбуждённому в России уголовному делу об убийстве Глушкова», — говорится в сообщении
По данным дипмиссии, отсутствует реакция британской стороны на предложения России провести двусторонние межведомственные консультации с участием следователей.
Ранее посольство России назвало неприемлемым сокрытие Британией данных о смерти Глушкова.