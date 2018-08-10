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В Румынии во время протестов пострадали 30 человек
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В Румынии во время протестов пострадали более 30 человек 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: АР
Участники митинга в Бухаресте пытались прорваться через ограждения, в результате стычки с жандармами пострадали 36 человек, нескольких манифестантов и сотрудников правопорядка госпитализировали, сообщает агентство Agerpres.
"Экипажи первой помощи оказали услуги 36 людям, находившимся на площади Победы в пятницу, из них двое согласились на госпитализацию. Трое жандармов были ранены, один из них доставлен в больницу, в опасности находятся и представители прессы", — говорится в сообщении.
К этому часу в центре Бухареста собрались более 10 тысяч человек. Около семи часов вечера протестующие попытались снести защитные ограждения, но митингующих оттеснили сотрудники жандармерии, чтобы прекратить беспорядки они применили слезоточивый газ.
"Просим всех отдалиться от групп, провоцирующих насилие, они могут полностью исказить цель митинга, который был заявлен, как мирная манифестация. Наше обращение стало следствием насильственных действий, зарегистрированных в последние часы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Жандармерии Румынии в Facebook.
Требования, с которыми румыны из диаспоры идут на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.
Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.
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