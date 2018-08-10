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В Бухаресте проходит митинг против правительства
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В Бухаресте проходит массовый митинг против правительства, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Adek Berry
Представители румынской диаспоры и граждане страны из разных уездов собираются в Бухаресте на площади Победы, чтобы протестовать против действующего правительства, сообщает Agerpres.
"Представители румынской диаспоры протестуют в пятницу против правительства на площади Победы в столице, собираться они начали еще в четверг вечером. Перед зданием правительства собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие, которые приехали в Бухарест из разных уездов", — сообщает агентство, отмечая, что официальное начало митинга запланировано на 19.00 (совпадает с мск).
Изначально организатором протеста выступила Федерация румынских соотечественников, но позже руководство организации отказалось брать на себя ответственность за мероприятие. Пресс-служба мэрии Бухареста сообщает, что одобрила разрешение на проведение "митинга с миллионом участников" и приняла меры повышенной безопасности — площадь окружена заборами и сотрудниками румынской жандармерии.
Требования, с которыми румыны из диаспоры идут на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.
Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.
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