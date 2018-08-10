В Бухаресте проходит митинг против правительства

В Бухаресте проходит массовый митинг против правительства, сообщили СМИ

Представители румынской диаспоры и граждане страны из разных уездов собираются в Бухаресте на площади Победы, чтобы протестовать против действующего правительства, сообщает Agerpres.

"Представители румынской диаспоры протестуют в пятницу против правительства на площади Победы в столице, собираться они начали еще в четверг вечером. Перед зданием правительства собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие, которые приехали в Бухарест из разных уездов", — сообщает агентство, отмечая, что официальное начало митинга запланировано на 19.00 (совпадает с мск).

Изначально организатором протеста выступила Федерация румынских соотечественников, но позже руководство организации отказалось брать на себя ответственность за мероприятие. Пресс-служба мэрии Бухареста сообщает, что одобрила разрешение на проведение "митинга с миллионом участников" и приняла меры повышенной безопасности — площадь окружена заборами и сотрудниками румынской жандармерии.

Требования, с которыми румыны из диаспоры идут на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.