Telegraph: ЕС ищет компромиссную сделку с Мэй по Brexit

По данным издания, европейские лидеры планируют сообщить о своем решении на саммите ЕС в австрийском городе Зальцбурге в сентябр.

Тем не менее, сделка будет иметь определенную цену для Лондона, отмечает издание. Так, в нее будет включено условие по выполнению Великобританией всех будущих экологических и социальных мер защиты ЕС.

Представитель евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье ранее называл план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из ЕС неработоспособным. Кроме того, Европейская комиссия отказалась комментировать план британцев, но не отрицала, что государства-члены "могут обсуждать это".

До сих пор Барнье настаивал на том, что Великобритания не может "выбирать" элементы членства в ЕС, такие как доступ к единому рынку, и отвергая другие, например, свободу передвижения людей.

Однако члены ЕС рассматривают вопрос о том, чтобы позволить Великобритании оставаться внутри единого рынка товаров, в том случае если она готова взять на себя стандарты евросоюза в области экологической и социальной защиты на неограниченный срок.

Источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что ожидают в будущем позитивной дискуссии на переговорах по Brexit c представителями ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй хочет затянуть переговоры по Brexit с ЕС до ноября.