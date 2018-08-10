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ЕС ищет компромиссную сделку с Мэй по Brexit
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Telegraph: ЕС ищет компромиссную сделку с Мэй по Brexit 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидеры Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность компромисса по Brexit, который позволил бы Великобритании сохранить доступ к единому рынку товаров, но при этом Лондон взял бы на себя обязательства по экологическим стандартам ЕС. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.
По данным издания, европейские лидеры планируют сообщить о своем решении на саммите ЕС в австрийском городе Зальцбурге в сентябр.
Тем не менее, сделка будет иметь определенную цену для Лондона, отмечает издание. Так, в нее будет включено условие по выполнению Великобританией всех будущих экологических и социальных мер защиты ЕС.
Представитель евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье ранее называл план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из ЕС неработоспособным. Кроме того, Европейская комиссия отказалась комментировать план британцев, но не отрицала, что государства-члены "могут обсуждать это".
До сих пор Барнье настаивал на том, что Великобритания не может "выбирать" элементы членства в ЕС, такие как доступ к единому рынку, и отвергая другие, например, свободу передвижения людей.
Однако члены ЕС рассматривают вопрос о том, чтобы позволить Великобритании оставаться внутри единого рынка товаров, в том случае если она готова взять на себя стандарты евросоюза в области экологической и социальной защиты на неограниченный срок.
Источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что ожидают в будущем позитивной дискуссии на переговорах по Brexit c представителями ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй хочет затянуть переговоры по Brexit с ЕС до ноября.
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