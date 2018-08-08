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Запущенная в Эстонии ракета не приземлилась в Латвии
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Запущенная в Эстонии ракета вряд ли приземлилась в Латвии, заявили в НВС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии считают, что боевая ракета класса "воздух-воздух", по ошибке запущенная истребителем испанских ВВС в небе над Эстонией, вряд ли могла упасть на территории республики, сообщила в среду пресс-служба НВС.
Как сообщила ранее пресс-служба эстонских сил обороны, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску. Позднее командующий ВВС Эстонии Рийво Валге сообщил, что ракета могла, в том числе, достигнуть территории России.
"У Национальных вооруженных сил Латвии нет оснований считать, что случайно выпущенная испанским истребителем во время учебного полета в Эстонии ракета могла упасть на территории Латвии", — сказали в НВС.
В пресс-службе отметили, что, согласно полученной из министерства обороны Эстонии информации, последнее местонахождение ракеты было зафиксировано в 40 км от Тарту. Также Эстония не просила у Латвии помощи в расследовании инцидента.
Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
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