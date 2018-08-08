Ещё
США решили сделать македонцев более разборчивыми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США намерены противостоять «российской дезинформации» в Македонии 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
США планируют выделить $5 млн на повышение медийной грамотности населения Македонии. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в материалах гранта правительственного агентства по международного развитию (USAID).
Средства намерены выделить на работу с «независимыми журналистами» и внедрение этических стандартов в редакционной политике македонских СМИ, сообщает Telegram-канал RT.
В материалах отмечается, что данные меры нужны, поскольку в Македонии наблюдается активизация деятельности «по распространению дезинформации».
«Образцом для такого рода кампаний, предположительно поддерживаемых Россией, служат усилия недемократических режимов в других странах региона. При прежнем правительстве кампании по дезинформации стали для Македонии привычным явлением и разожгли в обществе губительную рознь, а также вызвали повсеместное замешательство и разочарование в демократических процессах и ценностях в целом», — подчёркивается в документе.
В USAID добавили, что дезинформационные кампании продолжатся на Балканах и в 2018 году, что, по их мнению, и определяет необходимость реализации данной программы.
RT на русском: последние новости
Россия и Словакия создают Европейско-Крымскую торговую палату В Испании из-за жары за несколько дней погибли 10 человек Жаркая погода во Франции вынудила власти страны отключить несколько реакторов АЭС
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом140
Меладзе задержали на границе с ЕС11
Саакашвили предложил России свои гениталии
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение