США решили сделать македонцев более разборчивыми

В США намерены противостоять «российской дезинформации» в Македонии

США планируют выделить $5 млн на повышение медийной грамотности населения Македонии . Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в материалах гранта правительственного агентства по международного развитию (USAID).

Средства намерены выделить на работу с «независимыми журналистами» и внедрение этических стандартов в редакционной политике македонских СМИ, сообщает Telegram-канал RT.

В материалах отмечается, что данные меры нужны, поскольку в Македонии наблюдается активизация деятельности «по распространению дезинформации».

«Образцом для такого рода кампаний, предположительно поддерживаемых Россией, служат усилия недемократических режимов в других странах региона. При прежнем правительстве кампании по дезинформации стали для Македонии привычным явлением и разожгли в обществе губительную рознь, а также вызвали повсеместное замешательство и разочарование в демократических процессах и ценностях в целом», — подчёркивается в документе.

В USAID добавили, что дезинформационные кампании продолжатся на Балканах и в 2018 году, что, по их мнению, и определяет необходимость реализации данной программы.