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Мэй хочет затянуть переговоры по Brexit
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СМИ: Мэй хочет затянуть переговоры по Brexit с ЕС до ноября 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет затянуть график переговоров с Европейским союзом (ЕС) по Brexit, сообщил источник агентства Bloomberg.
По словам осведомленного источника, в то время как должностные лица ЕС демонстрируют желание достигнуть решающего момента в переговорах по Brexit в сентябре, Великобритания стремится к более позднему сроку.
Команда британского премьер-министра полагает, что к концу ноября ЕС будет настолько озабочен будущим поведением президента США Дональда Трампа и его возможным срывом саммита "большой двадцатки", что они захотят побыстрее завершить сделку по Brexit, полагает источник.
При этом Мэй предполагает заручиться поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые выступят единым фронтом вместе с ней на форуме G20 в ноябре, предполагает источник.
Такой план Великобритании расходится с планами Европы, отмечает агентство. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, и обе стороны заявили, что стремятся завершить сделку в октябре. Тем не менее, обе стороны должны оставить достаточно времени для того, чтобы Великобритания и Европейский парламент обсудили и оценили окончательные условия выхода Великобритании из ЕС.
Ранее источники в британском правительстве рассказали, что Тереза Мэй уверена в успехе достижения сделки по Brexit с Европейским союзом (ЕС).
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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