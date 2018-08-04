Во Франции из-за жары отключили несколько реакторов АЭС

Французские энергетики отключили несколько реакторов АЭС из-за установившейся в стране экстремальной жары.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным издания, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен 3 августа, а днём ранее остановили реактор в АЭС Сент-Альбан.
Отмечается, что это было сделано, чтобы избежать ещё большего повышения температуры в водоёмах, вода из которых используется для охлаждения реакторов.
Ранее сообщалось, что в выходные в европейской части России сохранится жаркая погода.
1 августа «Известия» писали, что Роспотребнадзор посоветовал уменьшить занятость сотрудников на четыре часа при температуре выше +30,5 °C.