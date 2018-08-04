Во Франции из-за жары отключили несколько реакторов АЭС

Жаркая погода во Франции вынудила власти страны отключить несколько реакторов АЭС

Французские энергетики отключили несколько реакторов АЭС из-за установившейся в стране экстремальной жары.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен 3 августа, а днём ранее остановили реактор в АЭС Сент-Альбан.

Отмечается, что это было сделано, чтобы избежать ещё большего повышения температуры в водоёмах, вода из которых используется для охлаждения реакторов.

Ранее сообщалось, что в выходные в европейской части России сохранится жаркая погода.