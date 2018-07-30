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В Италии отравили собаку-героя
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В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Немецкая овчарка по кличке Каос, которая искала выживших после землетрясения 2016 года в Аматриче, обнаружена отравленной, заявил хозяин пса в своем Facebook.
Объявление о пропаже собаки Фабиано Этторре разместил в субботу, позднее в этот же день тело Каоса было обнаружено в отдаленном и труднодоступном месте в саду дома самого заводчика.
"Ты оставил невосполнимую пустоту из-за того, что сделал какое-то ничтожество. Продолжай работать там наверху, продолжай искать пропавших, спасать жизни … Ты работал день и ночь, когда было нужно, ты никогда не жалел себя, ты стал мне верным другом, с которым мы делили дом и диван. Беги, мой друг, не останавливайся, однажды мы снова обнимемся", — написал Этторре.
Расследование обстоятельств гибели пса, который стал героем после землетрясения в центральной Италии, начали карабинеры. По словам самого заводчика, обстоятельства происшествия "на 99%" говорят о том, что речь идет о "жестоком отравлении".
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб тогда составил около 4 миллиардов евро.
Город Аматриче, который стал главным символом этой трагедии, был практически полностью разрушен.
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